'Kanlı viraj' yine kan gölü!

Kaza saat 15.30 sıralarında Resul Arslan köyü yol ayrımında meydana geldi. Arslanköy beldesinden Mersin yönüne gitmekte olan A.K.’nın kullandığı midibüs, bölge halkı tarafından ’kanlı viraj’ diye bilinen yerde şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve 112 ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, sıkışma olmasına karşın itfaiye ve AKUT ekipleri de kaza yerine yönlendirildi.

SÜRÜCÜNÜN BABASI ÖLDÜ

Kazada, sürücünün babası olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Z.K. hayatını kaybederken, midibüsteki 26 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mersin’deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Z.K., savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, sürücü A.K’yı gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

