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Kanser hastalarının hayatta kalma oranını ne belirliyor?

Kanser hastalarının hayatta kalma oranı tüm dünyada yükseliş gösteriyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde kanserle mücadelede başarı giderek artıyor. Türkiye ise listenin üst sıralarında yer alıyor. Peki kanser hastalarının hayatta kalma oranını ne belirliyor?

01 Şubat 2018, Perşembe 16:51
Kanser hastalarının hayatta kalma oranını ne belirliyor?
Araştırmacılar aralarında Türkiye'nin de olduğu 71 ülkeden 37 milyon hastanın verilerini inceledi. En sık görülen 18 tip kanserin incelenmesi sonucu elde edilen veriler, gelişmiş ülkelerde yaşayan hastaların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Akut lenfoblastik lösemiye yakalanan çocukların yüzde 90'ından fazlası Kanada ve ABD'de hayatlarına devam edebildi. Çin ve Meksika'da her 10 çocuktan sadece altısı yaşamlarını sürdürebildi. Bu oran Türkiye'de ise yüzde 81. 

Beyin tümörü olan çocukların 2000 ile 2004 döneminde 5 yıl boyunca hayatta kalma oranı yüzde 54 iken son dönemde bu oran yüzde 60'a çıkmış durumda. Türkiye'de hayatta kalma oranı ise yüzde 62.5 ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. 

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TÜRKİYE'DE MEME KANSERİNDE HAYATTA KALMA ORANI YÜZDE 82

Araştırmaya göre, ABD ve Avustralya gibi ülkelerde, meme kanserine yakalanan kadınların hayatta kalma oranı yüzde 90'dan fazla. Hindistan'da bu oran yüzde 66'da kaldı. Türkiye ise yüzde 82'lik hayatta kalma oranı ile listede üst sıralarda yer alıyor.

Araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerde karaciğer, akciğer ve pankreas kanserleri en ölümcül hastalıklar arasında bulunmaya devam etti. Ancak rapora göre bu hastalıklarda da son 20 yılda iyileşme kaydedildi.

Uzmanlar gelişen tekniklerle kanseri yenme oranlarının her geçen yıl arttığına dikkat çekiyor.


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