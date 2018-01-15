Kanser hastası Dilek Özçelik hayatını kaybetti (Babası konuştu)

'BEN DİLENCİ DEĞİLİM'

KANSERLE YILLARCA MÜCADELE ETTİ

DİLEK'İN BABASINDAN TOKAT GİBİ SÖZLER



'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

ÖZÇELİK AİLESİNİN BÜYÜK ACISI

ÇOCUKLARLA BİR ARADA OLACAĞI BİR HAYAT HAYAL EDİYORDU

'Ben dilenci değilim' diyen Dilek'ten haber var

Dilek, ilaçlarına kavuştu

Mehmet Nuri Turan

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.Dilek Özçelik’in bu sözleri Türkiye’nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek’in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı. Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılının ikindi namazının ardından toprağa verildi.Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde ailesi ve akrabanın yer aldığı 3 katlı apartmanda oturan lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi'nde dün 'solunum yetmezliği' nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir lenf kanseri hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve annesinin yanında kaldığı Dilek Özçelik'in ölümü Büyükyoncalı Mahallesi'nde büyük üzüntüyle karşılandı. Dün Ankara'dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen genç kızın cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.Ailesi evde taziyeleri kabul ederken, baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Dilek Özçelik'in Edirne'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'a karşı sergilediği tutum nedeniyle birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade eden baba Özçelik,dedi.Mehmet YİRUN/SARAY (Tekirdağ),(DHA)Birgün'e konuşan amca Hüseyin Özçelikdiye konuştu.Dilek, çocukluğundan beri iddialı ve çalışkan bir kız olduğunu anlatıyor amcası: “Dilek’in dönemin Bakanı ile yaşadığı diyalogdan dolayı moralinin bozulduğunu ama çabuk atlattığını söyleyen Özçelik, sözlerini şöyle sürdürüyor:Bakanla yaşadığı olaydan sonra Sağlık bakanlığı tarafından Ankara onkoloji hastanesine alındığını anlatan amca Hüseyin Özçelik,ifadelerini kullandı