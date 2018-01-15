Kanser hastası Dilek Özçelik hayatını kaybetti (Babası konuştu)

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.
'BEN DİLENCİ DEĞİLİM'
Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.
KANSERLE YILLARCA MÜCADELE ETTİ
Dilek Özçelik’in bu sözleri Türkiye’nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek’in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı. Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılının ikindi namazının ardından toprağa verildi.
DİLEK'İN BABASINDAN TOKAT GİBİ SÖZLER
Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde ailesi ve akrabanın yer aldığı 3 katlı apartmanda oturan lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi'nde dün 'solunum yetmezliği' nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir lenf kanseri hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve annesinin yanında kaldığı Dilek Özçelik'in ölümü Büyükyoncalı Mahallesi'nde büyük üzüntüyle karşılandı. Dün Ankara'dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen genç kızın cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Ailesi evde taziyeleri kabul ederken, baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Dilek Özçelik'in Edirne'de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar'a karşı sergilediği tutum nedeniyle birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade eden baba Özçelik, "Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara'daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, bizde zaman zaman ziyaretine gidiyorduk. Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?"
dedi.
Mehmet YİRUN/SARAY (Tekirdağ),(DHA)
ÖZÇELİK AİLESİNİN BÜYÜK ACISI
Birgün'e konuşan amca Hüseyin Özçelik “Ama, ilk günden beri, hastalığı atlatacağını umuyordu, iyimser bir kızdı. Tabii, yer yer karamsarlığa kapıldığı da oluyordu ama elinden geldiğince o psikolojiden çıkmaya çabalıyordu çünkü biliyordu ki bu mikrop hastalık strese gelmiyor. Kendisi de, biz de farkındaydık ki, umutsuzluğa kapıldığı anda hastalık bir boşluk bulup yayılıyordu.”
diye konuştu.
ÇOCUKLARLA BİR ARADA OLACAĞI BİR HAYAT HAYAL EDİYORDU
Dilek, çocukluğundan beri iddialı ve çalışkan bir kız olduğunu anlatıyor amcası: “Hastalığa yakalandığında Trakya Üniversitesi’nde İngilizce öğretmenliğinde okuyordu. Ve hastalığına rağmen, elinden geldiğince okul gidip gelmeye, sınavlara girmeye çalışıyordu. Hatta tedavi sırasından da yorgun düşse de okula gitmeye çalışırdı. Çocukları çok sevdiği için çocuklarla bir arada olacağı bir hayat hayal ediyordu.”
Dilek’in dönemin Bakanı ile yaşadığı diyalogdan dolayı moralinin bozulduğunu ama çabuk atlattığını söyleyen Özçelik, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Biliyorsunuz daha önce kanser ilaçları, devlet tarafından ödenmiyordu. Ama Dilek, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile aralarında geçen diyalogdan sonra, devletin kanser hastalarının ilaçlarını karşılamasına vesile oldu. Bunun Bakanlık’la için pek çok görüşme ve yazışma yaptı. Ve sonunda başarılı oldu. Bize de ‘kendimden daha çok, diğer hastalara ilaçlar ücretsiz verildiği için mutluyum’ diyordu. Ancak son zamanlarda, hastalık iyice ilerleyince eve kapandı, çok fazla sosyal faaliyete girememeye başladı.”
Bakanla yaşadığı olaydan sonra Sağlık bakanlığı tarafından Ankara onkoloji hastanesine alındığını anlatan amca Hüseyin Özçelik, “Ancak orada tedavi devam ederken daha önce ilik nakli yapılmıştı, nakli yapılan ilik diğer hücrelere baskı yapmış. Sonra da bütün müdahalelere rağmen ani bir ateşlenme oldu. Sonrasında direk yoğun bakıma kaldırıldı. Gerekli müdahaleler son ana kadar yapıldı ancak kurtarılamadı”
ifadelerini kullandı
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