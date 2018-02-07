Kanser hastası genç adam ailesi için naaşını satılığa çıkardı

AMAZON, FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN SATIŞ YAPILABİLİYOR

4 BİN 800 DOLARA İNSAN İSKELETİ

BAĞIŞÇILARIN BEDENLERİNİ SATAN SİMSARLAR

YASALAR NE DİYOR?

BEDEN SİMSARLARI VAROLAN ENGELLERİ DE AŞIYOR

YOKSUL ABD'LİLER BEDENLERİNİ BAĞIŞLIYOR

Nazlı Erdol

, bedeninin özellikle tıbbi araştırmalar için çok değerli olduğunu ve ölümünün ardından boşa gitmemesi gerektiğini söylüyor. Bu sözler'de yaşayan genç adamın ‘satış stratejisi'.nedeniyle çok az ömrü kalan Stump, hayattaki son günlerini eşi ve 2 yaşındaki kızına az da olsa güvence sağlamak için naaşını satmaya çalışmakla geçiriyor.Bugüne kadar üç kez kansere yakalanan genç adam,olmuş vegörmüş. Vücudunun sıra dışı bir örnek olduğunu düşünüyor.Kol ve bacaklarının hiçbiri aynı uzunlukta değil, hipofiz bezi çalışmıyor, sadece yarım bir sol akciğeri var. Bunların yanı sıra tiroid sorunu da mevcut.'e konuşan Stump'a göre böylesine az bulunur bir vücut,veiçin benzersiz tıbbi bilgiler barındırıyor olabilir.İnternetten yaptığı araştırma sayesinde, organ nakli için olmadığı sürece ve Amerikan yerlilerinin naaşları dışında, ölü insanın bedeni satışını yasaklayan özel bir federal yasa olmadığını biliyor.Hiçbir evrak işi ya da nitelik gerektirmeksizingenelinde birçok kişi insan kemikleri satıyor. İnsan kafatasları, 2016 yılında satışı listelerinden kaldırılana kadar eBay'de oldukça popülerdi.ve sadece bu ticareti yapan bazı web sitelerinde ise hala insan bedeni parçaları satılıyor.Örneğin ‘' adlı bir şirket, 69 yaşındaki beyaz bir kadın bağışçının kemiklerini 5 bin 200 dolar karşılığında satıyor.Herhangi bir niteliği olmayan kişiler ise, ‘emekliye ayrılmış', daha yaşlı insan iskeletlerini 4 bin 800 dolara satın alabilir.Bir tahmine göre ayrıştırılarak yapılan satışlarla, tek bir insan bedeni üzerinden 550 bin dolar kazanmak mümkün. Nitekim başkalarının ölü bedenlerini satarak kar elde eden bir endüstri de ABD'de gün geçtikçe güçleniyor.Reuters haber ajansı, ücretsiz olarak yani bağış yoluyla insan bedenleri alan, parçalara ayıran ve hiçbir düzenleyici mekanizma olmaksızın bunları satan ‘beden simsarları' üzerine bir süredir yazı dizisi yayımlıyor. Muhabirler, insan kafası ve bazı kemik parçalarını Tennessee'de bir simsardan, Stump'ın tedavi görmekte olduğu ve belki de hayatını kaybedeceği yerden, sadece 900 dolara almayı başardı.'nde insan bedeni kalıntıları, cenaze ve mezarlıklara ilişkin yasalar konusunda dersler veren Tanya Marsh'a göre konuya ilişkin doğrudan bir yasak yok ve ilgili düzenlemeler son derece belirsiz. Ancak Marsh yine de Stump'ın ölü bedenini satmasının yasal olmayacağını savunuyor.Marsh, Newsweek'e verdiği demeçte, "ABD'de ortak hukuk kuralları, insan kalıntıları üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı olmadığını belirmekte" diyerek ekliyor: "Mülk olmayan bir şeyi satamazsınız."Ancak bu düzenleme ölü insan bedeni ticaretini engellemiyor. Sadece satılan bir bedenin parasının ödenmemesi halinde devletin mağdur tarafa yardım etmeyeceği anlamına geliyor.Stump'ın yaşadığı'de ve tedavi gördüğü Tennessee'de, bilimsel çalışmalar için bağışlanan insan bedeninin kullanımını düzenleyen bir yasa kabul edilmiş durumda.Kentucky'deki düzenleme bu amaçla satış ya da ödemeyi yasaklıyor. Ancak Marsh'ın aktardıklarına göre ölü beden simsarları, insan vücudu parçaları satmadıklarını yalnızca işlem ve nakliye ücreti aldıklarını iddia ederek bu etkisiz düzenlemeyi kolaylıkla aşıyorlar. Savcılar ise bu satışlarla ilgili herhangi bir soruşturma açmıyor.Stump, mülkiyet hakkı bulunmadığı belirtilse de, kendi ölü bedeninden kazanç elde edememesi gibi bir durumun adil olmayacağını düşünüyor. Beden parçalarının sahibi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan genç adam "Başka insanların ölü bedenlerini satarak para kazananlar varsa ben de kendi naaşımı satabilmeliyim" diyor.Peki bir insan, kendisinin ya da bir yakınının ölü bedenini neden simsarlara bağışlar?Reuters'in çarpıcı yazı dizisine göre ölü beden ticareti yapan şirketler, bağışlanan bedenlerin tamamının ya da bir kısmının kar amacı güdülmeden üniversitelere, tıbbi eğitim kurumlarına, araştırmacılara ulaştırıldığını iddia ediyorlar.Cenaze masraflarını karşılayamayacak durumda olan yoksul ABD'liler, iyi bir amaç uğruna kullanılacak olmasının da verdiği rahatlıkla yakınlarının cenazelerini aslında ticaret yapan bu şirketlere bağışlıyor. Simsarlar da genellikle çaresiz durumdaki bu insanları bularak ikna ediyor.Hukukçu Marsh, insanların naaşları araştırma programları bulunan üniversitelere bağışlamaları çağrında bulunarak ekliyor: Araştırma için bağışlanan bedenlere üniversiteler oldukça saygılı davranıyor. "Kalıntılar, araştırmaların ardından uygun şekilde gömüyor ya da yakılıyorlar."