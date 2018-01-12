Kanser hastası genç kıza en güzel hediye



'PAZARTESİ GÜNÜ TEDAVİSİNE BAŞLANACAK'



'VODAFONE PARK'A GİDECEĞİZ'



'BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN NEFES'

Haber Merkezi

Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde kanser tedavisi gören 22 yaşındaki Şükran Yurtseven’e sürpriz yapmak isteyen dernek üyeleri genç kızı derneğe davet etti.Beşiktaş hayranı olan ve şarkı söylemeyi çok seven Yurtseven ile dernek üyeleri bir süre sohbet etti. Dernek üyeleri Yurtseven’e isminin yazılı olduğu ve Beşiktaşlı futbolcular tarafından imzalı 25 numaralı forma hediye etti.Forma için teşekkür eden Yurtseven, heyecanını gizleyemedi. Koyu Beşiktaşlı olan Yurtseven ve dernek üyeleri Beşiktaş için tezahürat yaptı. Dernek Başkanı Özkan Torunoğulları, 'Şükran’ı bir yerde şarkı söylerken tanıdım ve Beşiktaşlı olduğunu öğrenince derneğe davet ettik. Pazartesi günü tedavisinin başlayacak.İnşallah tedavisi olumlu sonuçlanacak. Tedavisinin ardında onu Vodafone Park’a götüreceğim ve birlikte maç izleyeceğiz. Sesi de çok güzel, inşallah tedavisi biter ileride iyi bir ses sanatçısı olur” dedi.Şükran Yurtseven ise hediyeyi görünce çok duygulandığını ve Beşiktaş’ın kendisi için nefes olduğunu söyledi.Yurtseven, “Beşiktaş’ı çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul’a maça gideceğim için de çok mutluyum. Tedaviye daha çok sarılacağım. İyileşip bir an önce Vodafone Park’a gitmek istiyorum” diye konuştu.İHA