Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Kanser hücreleri aç kaldı, kemoterapinin etkisi arttı

Moskova Devlet Üniversitesi’nden (MGU) bilim insanları, kanser hücrelerine sürekli açlık çektirip kendini yok etmekten alıkoyan proteinleri üretmesini engelleyerek büyümeyi bastırmakta başarı elde etti. Bilimciler bu yöntemle kemoterapi ve immünoterapinin etkinliğinin arttığını açıkladı
 

30 Aralık 2017, Cumartesi 17:52
Kanser hücreleri aç kaldı, kemoterapinin etkisi arttı
Kanser hücrelerini aç bırakarak kemoterapi ve immünoterapinin etkinliğinin artırılması yöntemi hakkında BBA General Subjects dergisine konuşan MGU Biyoloji Fakültesi Prof. Dr. Boris Jivotovski,Otofajinin, besinlerin kısmen kısıtlanmasından kaynaklandığı biliniyor. Bunun arkasında nelerin durduğu sorusu bizim ilgimizi çekti. İşte bu olgunun mekanizmasını araştırdık” dedi.

Medimagazin'in haberine göre kanser hücrelerinin özelliği, olağanüstü miktarda besin maddesi ve oksijen tüketmesi. Bu özellik, onların kontrolsüz biçimde büyüyüp yayılmasına izin veriyor. Bilim insanları son yıllarda, kanser hücrelerinin "iştahını" bastırmanın, hem bağışıklık sisteminin hem de çeşitli kemoterapi ve immünoterapilerin onlara karşı mücadelesini kolaylaştırdığını fark etti.

'ÖLÜMSÜZ' KANSER HÜCRELERİNE 'AÇLIK' ÇEKTİRİLDİ

Jivotovski ve meslektaşları birkaç yıldır, hücresel açlığın kanserin davranışı üzerindeki etkisini araştırıyor ve bu tür etkileri, sinyal molekülleri ve çeşitli gen terapileri yardımıyla nasıl elde edebileceklerini anlamaya çalışıyor.

Bilim insanları, 2 tür "ölümsüz" kanser hücrelerini besinden mahrum etti, bölünmesi ve kemoterapi ile bağışıklık sistemine karşı korumayla ilgili gen aktivitesindeki değişikliği izledi. Bilim insanları, kansere "açlık" çektirilmesiyle etkinliği gözle görülür biçimde azalan DNA’nın birkaç bölgesi ile ilgili proteinleri tanımlamayı başardı.
Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı

Aşıyı reddeden 10 bin aile takibe alındı
Kronik ve ağır hastalığı olanlara 2018'de destek müjdesi

Kronik ve ağır hastalığı olanlara 2018'de destek müjdesi
Prof. Dr. Canan Karatay: Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin

Prof. Dr. Canan Karatay: Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin

Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi
Kalp sağlığı ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış

Kalp sağlığı ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış
Yılbaşı gecesi kuruyemişi abartmayın (Sağlıklı yılbaşı sofrası)

Yılbaşı gecesi kuruyemişi abartmayın (Sağlıklı yılbaşı sofrası)
2017’de 2 milyon 380 bin kişi kan bağışı yaptı

2017’de 2 milyon 380 bin kişi kan bağışı yaptı
Arap zamkı nedir? (Zamk-ı Arabi nedir, faydaları nelerdir?)

Arap zamkı nedir? (Zamk-ı Arabi nedir, faydaları nelerdir?)
Türk Eczacıları Birliği: Aşı yaşamsal bir üründür

Türk Eczacıları Birliği: Aşı yaşamsal bir üründür
'Aşıların içinde alüminyum var' diyen Canan Karatay için suç duyurusu

'Aşıların içinde alüminyum var' diyen Canan Karatay için suç duyurusu
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi

Türkiye MR çekiminde dünya birincisi