Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkan'ı Erdoğan sahip çıktı

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş
kalın bağırsağında başlayan kanser
in karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı.
Nuray Hafiftaş
ş'ı hasta yatağında ziyaret eden gazeteci Ali Eyüpoğlu, Söylemezsem Olmaz programında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.
HASTANEYİ ARAYIP TALİMAT VERMİŞ
Ali Eyüpoğlu, Bağ-kur'un Nuray Hafiftaş
'ın hastane masraflarının bir kısmı karşıladığını belirterek "Nuray Hafiftaş Bağ-Kur emeklisi. tedavi giderlerinin bir kısmını Bağ-Kur karşılıyor. Ama bu tip özel hastanelerde ameliyatlarda birçok şey ciddi bir masraf istiyor. Hastalığının ilk kısmındaki giderleri Abdülkadir Aksu karşılamış. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın vasıtasıyla hastaneyi aramış, demiş ki; Nuray Hafiftaş bizim hastamız. Şu anda devlet elinde" diye konuştu.
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?
Nuray Hafiftaş'ın hastane odasından görüntüleri:
Haber Merkezi