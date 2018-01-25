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Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkan'ı Erdoğan sahip çıktı

Gazeteci Ali Eyüpoğlu, kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığını belirterek "Ameliyat masrafları için hastaneyi arayarak devreye girdi" dedi

25 Ocak 2018, Perşembe 14:18
Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'a Cumhurbaşkan'ı Erdoğan sahip çıktı
Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş kalın bağırsağında başlayan kanserin karaciğerine sıçramasıyla yeniden tedavi görmeye başladı.

Nuray Hafiftaşş'ı hasta yatağında ziyaret eden gazeteci Ali Eyüpoğlu, Söylemezsem Olmaz programında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

HASTANEYİ ARAYIP TALİMAT VERMİŞ

Ali Eyüpoğlu, Bağ-kur'un Nuray Hafiftaş'ın hastane masraflarının bir kısmı karşıladığını belirterek "Nuray Hafiftaş Bağ-Kur emeklisi. tedavi giderlerinin bir kısmını Bağ-Kur karşılıyor. Ama bu tip özel hastanelerde ameliyatlarda birçok şey ciddi bir masraf istiyor. Hastalığının ilk kısmındaki giderleri Abdülkadir Aksu karşılamış. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İbrahim Kalın vasıtasıyla hastaneyi aramış, demiş ki; Nuray Hafiftaş bizim hastamız. Şu anda devlet elinde" diye konuştu.



Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Nuray Hafiftaş'ın hastane odasından görüntüleri:





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