Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!

''İLGİ VE ALAKA ÇOK ÖNEMLİ''

''HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU''

Çiğdem Saltık

'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan sanatçının doktoru son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti.​Nuray Hafiftaş’ın doktoru Hakan Karagöl ''Şu anda Nuray Hanım'ın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. İki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.'' dedi.Hakan Karagöl sözlerine şöyle devam etti: ''Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanım'ın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş'ın yanında olmaları gerekiyor.''Geçen Temmuz ayında kanser nedeniyle kalın bağırsak ameliyatı olan Nuray Hafiftaş, bu durumu aylardır sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.Nuray Hafiftaş, ''Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım.'' diyerek kanser olduğunu ilk öğrendiğinde şok geçirdiğini ifade etti.