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Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, 6 ay önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Nuray Hafiftaş'ın doktoru sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı

04 Ocak 2018, Perşembe 12:26
Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!
Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan sanatçının doktoru son dönemlerde artan ağrı ve yakınmalar sebebiyle hastaneye başvurduğunu, ilk incelemelere göre karaciğerinde lezyonların gözlendiğini ve hızlı bir şekilde tedavi sürecine başladıklarını ifade etti.



​Nuray Hafiftaş’ın doktoru Hakan Karagöl ''Şu anda Nuray Hanım'ın bünyesinin tolere edebileceği şekilde tedavi uyguluyoruz. Nasıl fayda göreceğini ise ara değerlendirmeler sonunda anlayacağız. İki buçuk, üç ay sonra genel bir değerlendirme yaparak hangi seri tedaviyle devam edeceğimize karar vereceğiz.'' dedi.

''İLGİ VE ALAKA ÇOK ÖNEMLİ''

Hakan Karagöl sözlerine şöyle devam etti: ''Kanser hastalığı tedavi sürecinde Nuray Hanım'ın moralininin yüksek olması önemli. Tedavilerini düzenli yaptırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenmeden uyku düzenine kadar her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının ise imkanlar dahilinde ellerinden geleni yaparak, Nuray Hafiftaş'ın yanında olmaları gerekiyor.''



''HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU''

Geçen Temmuz ayında kanser nedeniyle kalın bağırsak ameliyatı olan Nuray Hafiftaş, bu durumu aylardır sevenlerinden sakladığını, çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Nuray Hafiftaş, ''Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım, içimde yaşattığım bir çocuk var ama bu kez başaramadım.'' diyerek kanser olduğunu ilk öğrendiğinde şok geçirdiğini ifade etti.



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