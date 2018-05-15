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Kanser tedavisi için İsviçre’ye gidecekti, havalimanında hayatını kaybetti

Kanser tedavisi görmek üzere Adana'dan Atatürk Havalimanı’na gelen Döndü Biffiger (65) yolcuların uçağı alımı esnasında fenalaşarak hayatını kaybetti

15 Mayıs 2018, Salı 09:47 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 09:49
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Kanser hastası olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Zürih’e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Döndü Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı.

Uçağa yolcu alımı sırasında fenalaşan Döndü Biffiger sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)

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