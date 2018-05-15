Kanser hastası olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Zürih’e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Döndü Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı.

Uçağa yolcu alımı sırasında fenalaşan Döndü Biffiger sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)