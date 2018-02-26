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Kanser tedavisinde yeni yöntem: Önce laboratuvar sonra hasta

İngiliz bilim insanları, kanser tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Uzmanlar ilaçlarını önce laboratuvar ortamında ürettikleri kanserli doku üzerinde deniyor, sonra işe yarayanları hastalarda kullanıyor

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:52
Kanser tedavisinde yeni yöntem: Önce laboratuvar sonra hasta
Uzmanlar önce kanser hastalarından aldıkları doku örneğini laboratuvar ortamında büyütüyor, ardından da kanserli doku üzerinde ilaçlar test ediliyor. Bu sayede hangi ilaçların işe yaradığı ortaya çıkıyor.

Uzmanlar yöntemi 71 hasta üzerinde denedi. Hastadan alınan ve laboratuvarda büyütülen kanserli doku üzerinde işe yaramayan ilaçların, hasta üzerinde de işe yaramadığı görüldü.

BİRKAÇ HAFTADA TESPİT EDİLİYOR

Halihazırda uygulanan kanser tedavilerinin işe yarayıp yaramadığı, tedaviye başladıktan 2-3 ay sonra çekilen tomografi ile anlaşılabiliyor. Bu yöntemde ise işe yarar tedaviyi tespit etmek yalnızca birkaç hafta sürüyor.

Uzmanlar, bu tekniğin ileride rutin olarak hastalarda uygulanabileceğini söylüyor.


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