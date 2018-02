Kansere dur diyen 10 öneri (Kanserden nasıl korunmalıyız?)

Senim Tanay

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacıni anlattı:Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden yeterli ve dengeli beslenin. Kahvaltınızda mümkünse peynir, zeytin, domates, yumurta kısacası her şey organik ürünlerden oluşsun. Haftada 2 kez balık ana yemeklerinizde yer alsın. Esmer ürünler tüketmeyi yaşam biçiminiz haline getirin.Kansere karşı etkili olduğu bilinen flavon maddesinden zengin besinler tüketin. Kara üzüm, nar, yaban mersini, lahana, pazı, sarımsak gibi besinleri düzenli tüketilecek meyve ve sebze listelerine yazın. Beslenme planınızda sırasıyla yer verin.Günde 1 bardak yeşil çay tüketin. Yapılan araştırmalar yeşil çayın özellikle mide kanseri gibi vakalarda olumlu etki yarattığını gösteriyor. Yeşil çay, kansere karşı iyi bir antioksidandır.Yoğun bir ateş ile mangalda pişirilen gıdaların kansere davetiye çıkaracağını unutmayın. Özellikle et, tavuk, balık gibi gıdaları yoğun mangal ateşinde pişirmeyin. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş ürünlerden de olabildiğince uzak durun.Antioksidan özelliği yüksek kuruyemişleri günde 1 avuç olacak şekilde tüketin ancak kavrulmuş ya da soslu olanları değil. Kuruyemişler kavrulduklarında yani ısıyla temas ettiklerinde yararlı yağlar trans yağa dönüşür. Ayrıca kavrulma işlemi lif açısından zengin olan ince kabukları da yok eder.Günde 1 su bardağı kadar probiyotik kaynağı olan kefir tüketin. Kefir; bağırsakları temizler, mikrobiyotayı düzenler, mide ve sindirim sistemini dengeler ve kansere karşı koruyucu etki yaratır.Baklagiller haftada 2 defa beslenme planında yer almalı. Düzenli tüketilen baklagiller kansere karşı koruyucu etki gösterir. Nohut yüksek oranda demir, kalsiyum, fosfat ve B vitamini içerir. Bu nedenle pek çok hastalığa ve kansere karşı koruyucu etkisi yüksektir.Susuz bir hayat düşünülemez. Sabah kalkar kalkmaz 1-2 bardak su için. Bunu günde 2 litreye tamamlayın. Her gün bunu yapmaya çalışın.Pasif içici dahi olmayın, sigarayı yaşamınızdan uzaklaştırın. Her gün en az 30 dakika yürüyün ya da sağlığınız uygunsa egzersizler yapın. Oturarak geçirdiğiniz zamanı olabildiğince sınırlayın.Güçlü bir bağışıklık sistemi için karanlıkta uyuyun. Çünkü kansere karşı koruyucu etkiye sahip olan melatonin hormonu sadece karanlıkta salgılanabiliyor.