Kanseri 15 dakikada tespit eden çip geliştirildi

Bilim adamları, tek bir kan tahliliyle kanseri 15 dakikada teşhis edebilecek çip geliştirdiklerini açıkladı

Kanseri 15 dakikada tespit eden çip geliştirildi
Bilim adamları, tek bir kan tahliliyle kanseri 15 dakikada teşhis edebilecek çip geliştirdiklerini açıkladı.

Belçika'nın İngilizce yayım yapan "Flanders Today" gazetesinde yer alan habere göre, Leuven Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde 4 yıllık çalışma sonucu geliştirilen çip, kişide kanser hücresi olup olmadığını 15 dakikada tek bir kan tahliliyle ortaya çıkarabiliyor.

Kişiden alınan kan örneğiyle deney tüpüne yerleştirilen çip, çok küçük bir dijital kamera görevi yaparak birkaç dakika içinde her hücrenin görselini oluşturuyor. Bu görsellerin bilgisayarda analitik algoritmayla incelenmesiyle hücrelerin kanserli olup olmadığı tespit ediliyor.



Araştırmayı yöneten Liesbet Lagae ve ekibinin, çipi hastalar üstünde denediği ve iyi sonuçlar elde ettiği belirtildi.


KANSERİ 15 DAKİKADA TESPİT EDİYOR


Lagae, çipin daha çok sayıda hasta üstünde denenmesi ve pazarlanabilecek bir prototipinin geliştirilmesi için gerekli fonları elde etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kanser ne kadar erken teşhis edilirse iyi sonuç almak o kadar mümkün olur." dedi.

Kanserli hücrelerin teşhis edilmesi için geleneksel olarak kullanılan sistemlerin arasında tarama sistemleri bulunuyor. Ancak bu sistemlerin küçük tümörleri teşhis edememe ihtimali bulunuyor. Kanserin geç teşhisi, kanser hastalarının yüzde 90'ının hayatını kaybetmesine neden oluyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Steve Wozniak Bitcoin'lerini çaldırdı

Steve Wozniak Bitcoin'lerini çaldırdı
Le Pen hakkında 'DEAŞ' soruşturması

Le Pen hakkında 'DEAŞ' soruşturması
Üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü

Üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü
Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor

Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor
İsveç'te sığınmacı kadın donarak hayatını kaybetti

İsveç'te sığınmacı kadın donarak hayatını kaybetti
Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor

Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor
Putin'den canlı yayında seçim vaadi: Yeni füzelerle her yeri vurabiliriz

Putin'den canlı yayında seçim vaadi: Yeni füzelerle her yeri vurabiliriz
Araca uçan tekmeli saldırı

Araca uçan tekmeli saldırı
Dino Scala 40 tecavüzden sonra yakalandı!

Dino Scala 40 tecavüzden sonra yakalandı!
Türkmenistan'da tüm kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nde ikramiye ödenecek

Türkmenistan'da tüm kadınlara Dünya Kadınlar Günü'nde ikramiye ödenecek
Evini zindana dönüştüren Bliss Theadora erkeklere hizmet veriyor

Evini zindana dönüştüren Bliss Theadora erkeklere hizmet veriyor