Kanseri yendi, kazada başı sunroof'a sıkışıp can verdi

3 ÇOCUK ANNESİNİN ACI YAŞAMI

2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Senim Tanay

İzmir Alsancak'ta 11 Şubat 2016’da meydana gelen olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nizamettin Çetin ile yanında bulananağır yaralandı. Sevilay Özkıyıcı’nın başı otomobilin tavanında bulunan sunroof’a (açılır kapanır tavan penceresi) sıkıştı. Sevilay Özkıyıcı, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde öldü.Kazadan sonra Sevilay Özkıyıcı’nın, acı hikayesi ortaya çıktı. Eşinden boşandıktan sonra 3 çocuğuyla ilesinin yanına dönen Sevilay Özkıyıcı’nın rahim kanseri olduğu, tedavi ve ameliyatların ardından hastalığı yendiği belirtildi. Büyük sevinç yaşayan Sevilay Özkıyıcı’nın, kaza günü doktor kontrolüne gideceği için İzmir’de oturan kız arkadaşının yanına gittiği ve gece eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarıya çıktığı belirlendi. Sevilay Özkıyıcı eğer yaşasaydı kaza tarihinden 6 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı.Kazadan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sürücü Nizamettin Çetin hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çetin, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ceza indirimind sanığın duruşmadaki davranışlarının yanı sıra geçmiş yaşamı, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceğiyle ilgili olası etkilerini göz önünde bulundurdu.