Kanserin 8 çeşidini tespit eden yöntem geliştirildi

NE KADAR TEŞHİS EDİLİRSE TEDAVİ ETMESİ O KADAR KOLAY

'KAN TESTİYLE KANSER TEŞHİSİNE ÇOK YAKINIZ'

Senim Tanay

Tümörler mutasyona uğramış DNA'larının ve proteinlerinin küçük izlerini kan akışına salıyorlar.'Kanser Arama' (The Cancer Seek) testi, genellikle kanserlerde ortaya çıkan 16 gendeki mutasyonlara ve 8 farklı protesin salınımına bakıyor.Yumurtalık, karaciğer, mide, pankreas, yutak, kolon, akciğer ve meme kanseri olan, daha diğer dokulara hastalıkları sıçramamış 1005 hastada bu test denendi.Test genel olarak kanser vakalarının yüzde 70'ini tespit etti. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Dr. Cristian Tomasetti,dedi.Araştırılan 8 kanserden beşinin erken teşhis için tarama programı yok. Pankreas kanserinin çok az belirtisi olduğu için geç teşhis ediliyor ve 5 hastadan 4'ü teşhisin konulduğu yıl hayatını kaybediyor.Test şimdi kanser teşhisi konmamış kişilerde uygulanıyor. İşe yarayıp yaramadığını asıl bu ortaya çıkaracak.Science dergisinde yayımlanan bu araştırma hem mutasyona uğramış DNA'yı hem de proteinleri tespit etmesi açısından çok önemli.Daha çok sayıda mutasyona uğramış DNA'nın ve proteinin analiz edilmesi daha geniş bir yelpazede kanser türünün tespit edilmesini sağlayacak.Londra'daki Royal Marsden NHS Foundation Trust kurumunun kanser bölümünde ekip lideri olanda bu testin çok heyecan verici olduğunu, kan testinin kanser teşhisinde kullanılmasını sağlayacak teknolojiye çok yakın olduklarını söylüyor.Ancak Dr. GertAttard, kanser teşhisi konulduktan sonra ne yapılacağına dair belirsizlik olduğunu da aktarıyor. Çünkü bazı vakalarda tedavi, kısa sürede hayatı tehdit etmeyecek bir kanser türüyle yaşamaktan daha kötü olabiliyor.