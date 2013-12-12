Kanserli dokuyu anında tespit edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen Mikrodalga Doku Tanımlama Cihazı (EMALIZ) cerrahi operasyon öncesinde kanserli dokuların tespit edilmesinde kullanılacak, aynı zamanda ameliyat sırasında cerrahi operasyonun sınırlarını belirlemede cerrahlara yol göstermede önemli rol oynayacak.

Biyolojik dokulara sadece dokunarak çok kısa sürede dokunulan kısmın ne yapıda olduğunu tespiteden cihaz, bu tespiti mikrodalga frekanslarda dokuya ilişkindi elektrik katsayı ve iletkenliği yüksek doğrulukla ölçerek yapacak.

MEME VE BEYİN TÜMÖRLERİ TESPİTİ



Dünyada ilk olma özelliği taşıyan Emaliz cihazı, İTÜ öğretimüyesiProf.Dr.İbrahim Akduman başkanlığında oluşturulan ekip tarafından tasarlandı.Ekipte cerrahların yanısıra elektronik, bilgisayar, yazılım, mekatronik ve malzeme mühendisliği gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar yer aldı. 2 adet prototipi üretilen cihazın klinik testleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesive Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülüyor. Şu an sadece meme ve beyin tümörleri tespitinde uygulama testleri gerçekleştirilen cihazın diğer dokulardaki testlerine 2014 yılı içerisinde başlanması planlanıyor.

CERRAHLARIN BAŞARISI ARTACAK



Kanserli dokulara ilişkin cerrahioperasyonlarınbaşarısı, kanserli dokuların yüksek doğrulukta tespitedilmesi ve tümüyle temizlenmesiyle ilişkili olduğunu söyleyen Prof.Dr. İbrahim Akduman, "Bu cihaz kullandığı yeni teknoloji ile kanserli dokuları vücut üzerinde yüksek doğrulukla tespit ederek cerrahi operasyonun başarısını artıracak. Dokuyu almadan sadece dokunarak dokunun habis veya selim olduğunun tespitini sağlayacak. Emaliz cihazı ölçülen tüm dokuların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekerve ölçülen tüm verileri cihazın veritabanına kaydederek cerrahi operasyon sırasında istatistiki analizleri yaparak cerrahlara yön verebilecek” dedi.

Cihazın seri üretime geçmesi için etik kurul çerçevesinde klinik testlerinin tamamlanması ve Sağlık Bakanlığınca onaylanması gerektiğini söyleyen Akduman “Cihazımız şu anda canlıdan alınan doku ve hayvanlar üzerindeki dokulara klinik testleri yapıyor. Canlıdan alınan doku testleri birkaç ay içerisinde sonlanacak, hayvanlar üzerindeki testler ise 8 ay sonar bitecek ve sonrasında canlı insan üzerindeki testler başlayacak. Cihazın Sağlık Bakanlığınca onay sürecinin en fazla 3 yıl alacağını düşünüyoruz. Normalde bu dünya da 5-6 yılda tamamlanıyor. Seri üretime İnerken bu zamanda geçilebilecek; fakat üniversiteler AR- GE çalışmalar kapsamında kullanmaları için cihaz siparişinde bulunurlarsa kendilerine cihazı temin edebileceğiz” diye konuştu.