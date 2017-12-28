Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ

Senim Tanay

Olay, Konya'daki’nda meydana geldi. Okulun kantininde sucuklu tost yiyen 9-13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü.Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere il sağlık müdürlüğüne gönderildi.