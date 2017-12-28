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Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Konya’daki 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

28 Aralık 2017, Perşembe 12:56
Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi
Olay, Konya'daki 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulun kantininde sucuklu tost yiyen 9-13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü.

Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ

Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

 
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