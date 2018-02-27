Kanun virtüözü Aytaç Doğan'dan solo albüm!

Nazlı Erdol

'nin ve’nun en önemli kanun virtüözlerinden biri olan, Türk Pop ve Halk müziğinin önemli solistleri ile uzun yıllar sahne aldı. Mısır ve İsrail’de Mısırlı Ahmet ve Ömer Hayrat ile ortak çalışmalara imza attı.dedave’nın en güçlü seslerindenile birlikte konserler verdi.grubu ile dünyanın önemli festivallerinde ve sahnelerinde konserler veren Aytaç Doğan, yaptığı çalışmalarla Türk Müziğinin dünya temsilcisi olarak ismini geniş kitlelere ulaştırdı. İlk solo albümünü 2012 yılında yayınladı. Solo kariyeriyle Orta Doğu müzik dünyasının da aranılan ismi haline geldi., Türkiye ve Orta Doğu’da merakla beklenen ikinci solo albümü "Kanun Resitali 1" in hazırlıklarını tamamladı. 13 eserden oluşan albümün ses ve görüntü kaydı aynı anda yapıldı. Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşen kayıtlarda, albümde yer alan tüm eserler için performans videoları hazırlandı. Etkileyici kanun tekniği ile unutulmayan hit eserleri icra eden Aytaç Doğan, bir de kendi bestesine yer verdi.n'ın "" ismini verdiği albümüyapımcılığında, 1 Mart Perşembe günü müzik marketlerde olacak.