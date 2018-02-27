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Kanun virtüözü Aytaç Doğan'dan solo albüm!

Aytaç Doğan, Türkiye ve Orta Doğu’da merakla beklenen ikinci solo albümü "Kanun Resitali 1" in hazırlıklarını tamamladı

Kanun virtüözü Aytaç Doğan'dan solo albüm!
Türkiye'nin ve Orta Doğu’nun en önemli kanun virtüözlerinden biri olan Aytaç Doğan, Türk Pop ve Halk müziğinin önemli solistleri ile uzun yıllar sahne aldı. Mısır ve İsrail’de Mısırlı Ahmet ve Ömer Hayrat ile ortak çalışmalara imza attı. Dubai’de Viyana Senfoni Orkestrası, Mısır’da Kahire Senfoni Orkestrası ve Hindistan’nın en güçlü seslerinden Talat Aziz ile birlikte konserler verdi. Taksim Trio grubu ile dünyanın önemli festivallerinde ve sahnelerinde konserler veren Aytaç Doğan, yaptığı çalışmalarla Türk Müziğinin dünya temsilcisi olarak ismini geniş kitlelere ulaştırdı. İlk solo albümünü 2012 yılında yayınladı. Solo kariyeriyle Orta Doğu müzik dünyasının da aranılan ismi haline geldi.

Aytaç Doğan, Türkiye ve Orta Doğu’da merakla beklenen ikinci solo albümü "Kanun Resitali 1" in hazırlıklarını tamamladı. 13 eserden oluşan albümün ses ve görüntü kaydı aynı anda yapıldı. Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşen kayıtlarda, albümde yer alan tüm eserler için performans videoları hazırlandı. Etkileyici kanun tekniği ile unutulmayan hit eserleri icra eden Aytaç Doğan, bir de kendi bestesine yer verdi.

Aytaç Doğan'ın "Kanun Resitali 1" ismini verdiği albümü DokuzSekiz Müzik yapımcılığında, 1 Mart Perşembe günü müzik marketlerde olacak.


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