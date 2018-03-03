Kanuni'ye 'Salak' diyen Celal Şengör'e cevap: Tarih bilmiyor

'PİRİ REİS’İ HİNT SULARINA KİM GÖNDERDİ?'

'KANUNİ’YE SALAK DEMEK TARİH BİLMEMEKTİR'

Senim Tanay

İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof.Dr. Abdulhâluk Mehmet Çay, “İhtisası olmayan konularda konuşan insanlar var. Halkın kafasını bulandırıp, olur olmaz iddiaları gündeme getirip toplumda infiale neden olmaktadırlar. Prof.Dr. Celal Şengör’ün açıklaması da bu şekilde. Kanuni sultan Süleyman ile Piri Reis değerlendirmesi de bunlardan bir tanesidir” dedi.57’nci Hükümet döneminde Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ile Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Prof.Dr. Abdulhâluk Mehmet Çay,diye konuştu.Prof.Dr. Abdulhâluk Mehmet Çay şöyle devam etti: "Piri Reis’in çalışmalarıyla övüne biliriz ama bunu yaparken dönemin devlet adamlarını ve politikalarını tenkit ederek, hele 'salaklık' gibi bir ifadeyle itham etmek suretiyle rencide edici sözler kullanmak Türk tarihini bilmemek ve hakaret etmekten başka bir şey değildir."