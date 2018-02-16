Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
HAFTA BAŞINA KADAR UÇUŞ YOK
Yetkililer, meteoroloji tahminlerine göre hafta başına kadar sıcak hava balon uçuşlarının gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
Öte yandan Nevşehir Valiliği'nce Çin’de "Turizmde Türkiye Yılı" ilan edilmesi nedeniyle tüm sıcak hava balon sepetlerine Çince pankart ve afişler asılarak yapılması planlanan organizasyon da ertelendi.
Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartları doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü'nün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
Senim Tanay