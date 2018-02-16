Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

HAFTA BAŞINA KADAR UÇUŞ YOK

Senim Tanay

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.Yetkililer, meteoroloji tahminlerine göre hafta başına kadar sıcak hava balon uçuşlarının gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.Öte yandan Nevşehir Valiliği'nce Çin’de "Turizmde Türkiye Yılı" ilan edilmesi nedeniyle tüm sıcak hava balon sepetlerine Çince pankart ve afişler asılarak yapılması planlanan organizasyon da ertelendi.