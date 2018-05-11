Kapadokya'da sıcak hava balonları yeniden havalandı



YILDA ORTALAMA 300 GÜN UÇUŞ YAPILABİLİYOR

Senim Tanay

Sabah saatlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü'nün hava raporu analizinin ardından onay verdiği sıcak hava balon turlarına, bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izlemek isteyen yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.Bölgede faaliyet gösteren 25 ayrı firmaya ait onlarca sıcak hava balonu, ekipler tarafından hazırlandı. Yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.Balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında süzülürken,ortaya güzel görüntüler çıktı.Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor. Yılda ortama 300 gün uçuş yapılabilmesi özelliğiyle dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi haline gelen Kapadokya’da turistler, 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişen turlara katılabiliyor.