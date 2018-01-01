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Kapadokya'da yeni yıl yoğunluğu

Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, yılın ilk gününde çeşitli turlara katılarak doğal kaya oluşumları arasında tatilin keyfini çıkardı

Kapadokya'da yeni yıl yoğunluğu
Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde yeni yılı karşılayan turistler, yılın ilk gününde çeşitli aktivitelere katılarak doğal kaya oluşumları arasında yılbaşı tatilinin keyfini yaşadı.

Bölgedeki turistik tesisler ve kayadan oyma eğlence merkezlerinde düzenlenen kutlama programlarına katılan yerli ve yabancı turistler, hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turlarının iptal edilmesinin ardından Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyünde deve, at ve ATV araçlarla düzenlenen gezi turlarına katıldı.

Yılbaşının hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle üç günlük tatil için bölgeye gelenler, konaklama tesislerinde yoğunluk oluştururken, özel firmalarca organize edilen tur programlarına ilgi gösterdi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya'daki turistik tesislerin 2017 yılını yüzde 100 doluluk oranıyla kapattığını belirterek, bölgenin son yılların en yoğun yılbaşı dönemine ulaşıldığını kaydetti.

Durmaz, "Kapadokya 2017'yi yüzde 100 dolulukla kapattı. Yılbaşı ile üç günlük tatilde ziyaretçiler, bölgedeki çeşitli turlara katıldı. Çok sayıda kişi sıcak hava balon turunu bekledi ama hava koşulları buna izin vermedi. Çevre illerin yanı sıra Uzakdoğulu turistlerin ilgi gösterdiği bölgede son yılların en yoğun yılbaşı tatil dönemini yaşadık." dedi.

AA
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