Kapalı alanda boya yaparken zehirlendiler
İstanbul Şişli’de bir veteriner kliniğinde kapalı bir alanda boya yaparken zehirlenen ve içeride baygın halde yatan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
İÇERİDE BİRİKEN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER
Gelen itfaiye ekipleri, içeride yerde baygın yatan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. İş yerinin alt katında havalandırma sisteminin olmaması ve içerideki boya kokusunun birikmesi sonucu oluşan gazdan zehirlendiği ileri sürülen 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, içeride biriken gazı tahliye etti. Polis ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı, inceleme yaptı.