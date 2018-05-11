Kapalı alanda boya yaparken zehirlendiler



İÇERİDE BİRİKEN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

İstanbul Şişli'de bir veteriner kliniğinde S.Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı, iş yerinin alt katındaki kapalı alanda boya yaparken zehirlendi. Bir süre içeride baygın bir şekilde yatan iki kişiden haber alınamaması üzerine durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gelen itfaiye ekipleri, içeride yerde baygın yatan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. İş yerinin alt katında havalandırma sisteminin olmaması ve içerideki boya kokusunun birikmesi sonucu oluşan gazdan zehirlendiği ileri sürülen 2 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.İtfaiye ekipleri, içeride biriken gazı tahliye etti. Polis ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı, inceleme yaptı.