Kapalı ameliyatlar akciğer kanserinde iyileşme süresini kısaltıyor

KAPALI AMELİYATIN AVANTAJI NE?

Senim Tanay

Dünyada kanserler arasında en sık görülen kanserlerden biri olan ve sinsi seyreden akciğer kanseri göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam tükürme, öksürük gibi belirtiler veriyor. Akciğer kanserinde hastalar çoğu zaman doktora başvurmakta geç kalıyor, bu da tedavi seçeneklerini azaltıyor.Erken tanıda ise cerrahi gündeme gelebiliyor. Cerrahide son yıllarda uygulanan kapalı ameliyatlar (Minimal İnvazif Yöntemler) cerrahi sonrası hastanın iyileşme süresini kısaltıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı. Doç.Dr. Özkan Demirhan, "Son yıllarda tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi göğüs cerrahisinde de minimal invazif yöntemler tercih edilmektedir. Bunlar videotorakoskopik ve robotik ameliyatlardır. Robotik ameliyatların pek çok avantajından söz edebiliriz. Cerrah açısından baktığımızda cerraha torakoskopik aletlerin sağlayamadığı serbestlik derecesinde ve el bileğinden daha avantajlı deneyim sağlamasına neden olmaktadır. Ayrıca el titremesinin de önüne geçen bir yöntemdir. Öte yandan görüntü 3 boyutlu olduğu için cerraha alan derinliği sağlar. Diğer taraftan video yardımlı ameliyatlar olan VATS tekniği de günümüzde erken evre akciğer kanserinde hasta açısından herhangi bir olumsuz durum yoksa ve onkolojik açıdan yeterli bir cerrahi uygulanabilecekse VATS ile rezeksiyon öncelikle yapılmalıdır. Bu teknikle 2 veya tek küçük kesi ile cerrahın eli göğüs kafesine girmeden, özel aletler ve kamera yardımı ile yapılan ameliyat yöntemidir. VATS ile akciğer kanseri ameliyatlarından wedge rezeksiyon, segmentektomi, lobektomi, sleeve lobektomi, genişletilmiş rezeksiyonlar ve pnömonektomi yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlar küçük çaplı lezyonlarda tercih edilir ancak büyük çaplı santral (hiler) (kalbe yakın kitlelerde) bu ameliyatları önermiyoruz. Bunun yerine açık ameliyatların yapılması gerekir" dedi.Kapalı ameliyatların hasta açısından avantajlarına da değinen Doç.Dr. Özkan Demirhan,” Bu ameliyatların en büyük avantajı komplikasyonları minimuma indirmesidir. Öte yandan ameliyat sonrası hasta daha az ağrı hisseder, hastanede kalış süresi azalır. Onkolojik tedavi gerekse bile bu hastaların tedaviye yanıtı daha başarılı oluyor” şeklinde konuştu.