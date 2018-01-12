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Kapalı ortamlar vereme davetiye çıkarıyor (Veremin belirtileri nelerdir?)

Halk arasında 'ince hastalık' olarak bilinen verem hastalığı en yaygın ve bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle insanların kalabalık olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar veremin bulaşması için en uygun yerler

12 Ocak 2018, Cuma 14:26
Kapalı ortamlar vereme davetiye çıkarıyor (Veremin belirtileri nelerdir?)
Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, günümüzde tedavisi mümkün olmasına rağmen verem hastalığının hâlâ dünya için büyük bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Verem mikrobunun kişinin bağışıklığının en zayıf anını kolladığını belirten Dr. Belgin İkidağ, "Tüberküloz hastalığı, bakteriyel ve solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Binlerce yıldır var olduğu bilinen bu hastalık genetik değildir. Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılan mikrop, bu damlacıkların solunması ile vücuda alınır. Ancak mikrobu alan her kişide hemen hastalık gelişmeyebilir. Alınan mikrop vücutta uyur durumda kalabilir ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşturur. Hastalık gelişme riskinin en yüksek olduğu dönem ise mikrobu aldıktan sonraki ilk 2 yıldır" dedi.

VEREMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yorgunluk, ateş, iştahsızlık, gece terlemeleri, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kilo kaybı, uzun süren kuru öksürük ya da balgamlı öksürük, öksürükle ağızdan kan gelmesi gibi belirtilerle kendisini gösteren verem hastalığının bulaşıcı olduğunu vurgulayan Hatice Belgin İkidağ, hastayla aynı ortamda bulunan aile bireyleri ve yakın çalışma arkadaşlarının hastalığın bulaşması açısından en riskli kişiler olduğuna dikkat çekti.

VEREM NASIL BULAŞIR?

Hastalığın kaşık, çatal, bardak gibi yemek gereçleri, giysiler, çarşaflar gibi eşyalarla bulaşmayacağını da dile getiren Uzman Dr. Belgin  İkidağ, "Verem mikrobu güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. Güneşten gelen ultraviyole ışınları mikrobu kısa sürede öldürür. Bu nedenle insanların kalabalık olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en uygun ortamlardır" dedi

ERKEN TEDAVİ İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIYOR

Kişinin bağışıklığının en zayıf anını kollayarak ortaya çıkan, çok sinsi bir hastalık olan veremin ölümle sonuçlanabileceğini dile getiren Dr. Belgin İkidağ, bu nedenle tedavi için geç kalınmaması gerektiğini belirterek, "Hastalığı teşhis etmek için öncelikle belirtilere bakılır. Tüberküloz olabileceği düşünülen hastalarda tıbbi öyküden sonra fizik muayene, akciğer grafisi ve kan tahlilleri yapılması gereken tetkiklerdir. Hasta balgam çıkartabiliyorsa balgamda verem mikrobu araştırılır. Eğer hastalık tespit edilirse vakit kaybetmeden verem tedavisine başlanılmalıdır. Erken tedavi ile iyileşme daha çabuk olur" şeklinde konuştu.
 
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