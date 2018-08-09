Kapanan demir yolunda beklemekten sıkılınca halay çektiler

Erzincan'da etkili olan yoğun yağış sonucu dün akşam saatlerinde heyelan meydana gelirken, Erzincan- Sivas Demir Yolu'nda ulaşım durduruldu.

400 YOLCU İSTASYONDA BEKLEDİ

Kemah Eriç mevkisindeki heyelan yüzünden kapanan demir yolunda Erzincan- Divriği seferini yapan raybüsteki 400 yolcu da istasyonda bekletildi.

DAVULLU ZURNALI HALAY

Yolun açılması için bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, bölgeden geçen davul- zurna ekibi, istasyonda bekleyen yolcuları gördü. Ekibin istasyona gelip, davul ve zurna çalmasıyla yolcular da oynamaya başladı.





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kemah Kaymakamlığı'nca da yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bu anlar, bazı yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Yolcular, davul- zurna eşliğinde halay çekerken, 3 saatlik çalışma sonucu demir yolu, yeniden ulaşıma açıldı.





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