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Kapatılan Fatih Üniversitesi'ne operasyon!

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı.
 

27 Aralık 2017, Çarşamba 09:58
Kapatılan Fatih Üniversitesi'ne operasyon!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


29 İLDE OPERASYON


Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.
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