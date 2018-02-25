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Kapıkule’de 20 kilometrelik TIR kuyruğu

Edirne’de, yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR sürücüleri, yaklaşık 20 kilometrelik kuyruk oluştururken, Edirne Belediyesi’nce kuyrukta bekleyenlere kumanya dağıtıldı

Kapıkule’de 20 kilometrelik TIR kuyruğu
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu oluştu. Cuma gününden bu yana çıkış yapmak için sıraya giren ihracat malzemesi yüklü TIR sürücüleri, yaklaşık 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

KUMANYA DAĞITILDI

Sürücüler, sosyal medya üzerinden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´a ulaşarak, kumanya talebinde bulundu. Bunun üzerine Başkan Gürkan’ın talimatıyla kuyrukta bekleyen sürücülere kumanya dağıtıldı.

Sandviç, meyve, meye suyu ve sudan oluşan 1000 kumanya, TIR sürücülerine ikram edildi.

Soğuk havada sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri, kendilerine destek veren Edirne Belediyesi´ne ve Başkan Recep Gürkan´a teşekkür etti.

EDİRNE, (DHA)


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