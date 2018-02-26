Kapıkule'de TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

"Yaklaşık 40 saattir kuyruktayız"

Nazlı Erdol

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri,nda yoğunluğa neden oldu.tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 15 kilometreyi buldu.TIR sürücüsü Selahattin Kahraman Gaziantep'ten yüklediği halıları'ya götürdüğünü belirtti.İstanbul'dan yüklediği tekstil yükünü'ya götüren Selahattin Biçer yaklaşık 40 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte işlerinin daha da zorlaştığını vurguladı.önünde yaklaşık 600 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.