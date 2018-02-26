Kapıkule'de TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'
nda yoğunluğa neden oldu.
Bulgaristan
tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 15 kilometreyi buldu.
TIR sürücüsü Selahattin Kahraman Gaziantep'ten yüklediği halıları Saraybosna
'ya götürdüğünü belirtti.
"Yaklaşık 40 saattir kuyruktayız"
İstanbul'dan yüklediği tekstil yükünü Fransa
'ya götüren Selahattin Biçer yaklaşık 40 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte işlerinin daha da zorlaştığını vurguladı.
Kapıkule Sınır Kapısı
önünde yaklaşık 600 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
AA
Nazlı Erdol