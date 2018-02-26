15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyruk

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyruk
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, 15 kilometreye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 15 kilometreyi buldu.

Tır sürücüsü Selahattin Kahraman Gaziantep'ten yüklediği halıları Saraybosna'ya götürdüğünü belirtti.
 

"40 SAATTİR KUYRUKTAYIZ"


İstanbul'dan yüklediği tekstil yükünü Fransa'ya götüren Selahattin Biçer yaklaşık 40 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte işlerinin daha da zorlaştığını vurguladı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tekirdağ'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Tekirdağ'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Kapıkule'de TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

Kapıkule'de TIR kuyruğu 15 kilometreye ulaştı
Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu

Bitlis'te PKK'nın kullandığı 7 sığınak bulundu
Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 16 saat su yok (İstanbul su kesintisi 26 Şubat)

Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 16 saat su yok (İstanbul su kesintisi 26 Şubat)
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den Şubat 2018 tahmini

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den Şubat 2018 tahmini
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist teslim oldu
Son dakika! İran'dan flaş Afrin açıklaması

Son dakika! İran'dan flaş Afrin açıklaması
Adana'da battaniye paniği... Bebek cesedi var sandılar ama...

Adana'da battaniye paniği... Bebek cesedi var sandılar ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Manisa'da MHP'li belediyeye şok! Hoparlörden PKK marşı çaldılar

Manisa'da MHP'li belediyeye şok! Hoparlörden PKK marşı çaldılar
Salih Müslim'le ilgili flaş gelişme!

Salih Müslim'le ilgili flaş gelişme!