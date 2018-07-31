Kapkaççıları, kullandıkları motosiklet ele verdi

Merkez Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde hastaneye gitmek üzere yürüyen hamile D.K'nin omzundaki çantası, kask kullanan motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Hamile kadın, sakinleştikten sonra durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tanıkların beyanı üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kasklı 2 kişinin gittiği belirtilen bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, zanlıların bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti.

İstasyonun güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kullandıkları motosiklet ve kıyafetlerinden zanlıların kimlik bilgilerine ulaştı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu B.Ç. (17) ile B.Z'nin (17) bölgedeki bir çöp konteynerinin yanında olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları, parmak izlerini yok etmek için çaldıkları çantayı yakmaya çalışırken buldu.

Uyarı üzerine çantayı bırakıp motosikletle kaçmaya çalışan zanlılar ile ekipler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Zanlılar, bir süre sonra motosikleti bırakıp yaya kaçmaya başladı. Kovalamaca, ekiplerin bölgeyi çevreleyip zanlıları gözaltına almasıyla son buldu. Zanlıların üst aramasında çaldıkları 405 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Çanta ve 405 lira D.K'ye teslim edildi.