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Kar İstanbul'a çok yaklaştı

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı

22 Ocak 2018, Pazartesi 19:48
Kar İstanbul'a çok yaklaştı
Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı’nda başlayan kar yağışının ardından, bölgeye beyaz örtü hakim oldu.

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI


Kar kalınlığı, Kofçaz ilçesinde 2, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 5, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda ise 3 santimetreye ulaştı.

Demirköy ilçesinde ise bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de yağışın etkili olduğu bölgede çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

AA

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