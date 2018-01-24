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Kar İstanbul'a yaklaştı, Kocaeli beyaza büründü,

Kocaeli'de gece başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.   Meteoroloji, Ege Denizi ve Akdeniz için fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesi bekleniyor​

24 Ocak 2018, Çarşamba 07:53
Kar İstanbul'a yaklaştı, Kocaeli beyaza büründü,
Kocaeli’nin bir çok ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor. 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı ile başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.


YOL AÇMA VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


Meteorolojiden yapılan kar açıklaması sonrasında hazır bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, yoğun kar yağışı sonrasında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


 

İSTANBUL’DA DON UYARISI


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir." denildi.


BATI AKDENİZ İÇİN 2 GÜN FIRTINA


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, günün ilk saatlerinde Antalya kıyı şeridi aralıklı sağanak, öğleden sonra Muğla ve Isparta'nın doğusu ile Antalya civarlarının yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların, sahilde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının sahilde 1 ila 3, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın kuzey yönlerden orta, gece saatlerinden itibaren kuvvetlice eseceği aktarılan açıklamada, denizlerde (Ege Denizi ve Akdeniz'de 40-60 km / saat) fırtınamsı rüzgar beklendiği, iç kesimlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısı yapıldı.


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