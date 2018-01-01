Kar kış dinlemedi, rahatsızlanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Senim Tanay

Bir nakliyat firmasında çalışan, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için ormana gitti. Yaklaşık yarım metre kar bulunan ormanda Cem Şahin’in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Bunun üzerine Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki veterinere götürdü.Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu, köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.