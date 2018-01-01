Kar kış dinlemedi, rahatsızlanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı

Bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin
, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için ormana gitti. Yaklaşık yarım metre kar bulunan ormanda Cem Şahin’in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Bunun üzerine Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki veterinere götürdü.
'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'
Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu, köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.
Murat KÜÇÜK/DHA
Senim Tanay