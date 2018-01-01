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Kar kış dinlemedi, rahatsızlanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı

Bolu'da oturan Cem Şahin, ormanda yaptığı gezi sırasında rahatsızlanan köpeğini yarım metre karda 7 kilometre uzaklıktaki veterinere sırtında taşıyarak götürdü

01 Ocak 2018, Pazartesi 17:31
Kar kış dinlemedi, rahatsızlanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı
Bir nakliyat firmasında çalışan Cem Şahin, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için ormana gitti. Yaklaşık yarım metre kar bulunan ormanda Cem Şahin’in köpeği rahatsızlanarak yürüyemedi. Bunun üzerine Cem Şahin, köpeğini sırt çantasına koyarak 7 kilometre uzaklıktaki veterinere götürdü.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Cem Şahin, "Arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu, köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

Murat KÜÇÜK/DHA
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