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Kar kış dinlemediler, hamile kadını hastaneye yetiştirdiler

Ağrı’da yolu kardan kapanan köyde doğum sancısı çeken Selma Koçyiğit'e paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, hamile kadını 3 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirdi

27 Ocak 2018, Cumartesi 17:50
Kar kış dinlemediler, hamile kadını hastaneye yetiştirdiler
Ağrı'da Selma Koçyiğit’in (36) doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, 112 Acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı köye ulaşmak için 8 personel, ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, kamyon ve paletli ambulans bölgeye hareket etti.



Dönerdere Köyü mevkisinde araçlar kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince sağlık ekipleri 8 kilometrelik yolu paletli ambulansla giderek hastaya ulaştı.

3 SAAT SÜRDÜ

Ekipler, doğum sancısı çeken Selma Koçyiğit’i paletli ambulansla sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirerek burada hazır bekletilen ambulansa taşıdı.
 
Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne 3 saat süren çalışma sonucu ulaştırılan Koçyiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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