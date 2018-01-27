Kar kış dinlemediler, hamile kadını hastaneye yetiştirdiler

3 SAAT SÜRDÜ

Senim Tanay

Ağrı'da Selma Koçyiğit’in (36) doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, 112 Acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.Bunun üzerine yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı köye ulaşmak için 8 personel, ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, kamyon ve paletli ambulans bölgeye hareket etti.Dönerdere Köyü mevkisinde araçlar kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince sağlık ekipleri 8 kilometrelik yolu paletli ambulansla giderek hastaya ulaştı.Ekipler, doğum sancısı çeken Selma Koçyiğit’i paletli ambulansla sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye getirerek burada hazır bekletilen ambulansa taşıdı.Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne 3 saat süren çalışma sonucu ulaştırılan Koçyiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.