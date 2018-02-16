Kar yağmadı, mikroplar havada asılı kaldı (Gribe karşı koruyucu sprey)

'MİKROPLAR HAVADA ASILI KALDI'

GRİBE KARŞI KORUYUCU SPREY

Senim Tanay

Kar yağışının insanları hasta etmediğini, hastalıklara karşı koruduğunu söyleyen Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu bu anlamda, “kar yağınca mikroplar kırılır” sözünün yanlış olmadığını vurguladı.Soğuk ve karın insanları hasta etmediğini, tam tersini virüslerin, kapalı ve havasız ortamlarda yayıldığını dile getiren Dr. Buğra Buyrukçu, şöyle konuştu:Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da mevsime uygun kış koşullarının oluşmadığını, beklenen soğuk ve karın gelmediğini hatırlatan Dr. Buğra Buyrukçu, “Kışın sonuna yaklaştık. Ancak yüksek kesimler hariç neredeyse hiçbir yere kar yağmadı. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durumun hastalık artışına yol açtığını, hastanelerde ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Kar yağmadığı için havada asılı kalan ve kolayca bulaşan virüslere karşı mutlaka kişisel tedbirler alınmalı. Okul, iş yeri, toplu taşıma araçları gibi dışarıdan bulaşan virüsleri eve veya çalışma ortamına taşımamak gerekir” dedi.Dışarıdaki virüslerin yaşam alanlarına girmemesi için dezenfektasyon yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Buğra Buyrukçu, bunun için de bitkisel bir sprey hazırlanması önerdi: