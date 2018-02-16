Kar yağmadı, mikroplar havada asılı kaldı (Gribe karşı koruyucu sprey)

Kar yağışının insanları hasta etmediğini, hastalıklara karşı koruduğunu söyleyen Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu bu anlamda, “kar yağınca mikroplar kırılır” sözünün yanlış olmadığını vurguladı.
Soğuk ve karın insanları hasta etmediğini, tam tersini virüslerin, kapalı ve havasız ortamlarda yayıldığını dile getiren Dr. Buğra Buyrukçu, şöyle konuştu:
"Batı'da görüyoruz; insanlar çocuklarını özellikle soğuk havada dışarı çıkarıp dolaştırıyorlar. Mevsime uygun giyinilmesi halinde soğuk ve kar hastalığa yol açmaz, tam tersi kar yağışı havadaki mikropların ölmesini sağlar. Sıcaklığın eksilere düşmesi demek havanın mikroplardan arınması demektir. Soğuk hava da kişide hastalıklara karşı doğal bir savunma sistemi geliştirir."
'MİKROPLAR HAVADA ASILI KALDI'
Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da mevsime uygun kış koşullarının oluşmadığını, beklenen soğuk ve karın gelmediğini hatırlatan Dr. Buğra Buyrukçu, “Kışın sonuna yaklaştık. Ancak yüksek kesimler hariç neredeyse hiçbir yere kar yağmadı. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durumun hastalık artışına yol açtığını, hastanelerde ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Kar yağmadığı için havada asılı kalan ve kolayca bulaşan virüslere karşı mutlaka kişisel tedbirler alınmalı. Okul, iş yeri, toplu taşıma araçları gibi dışarıdan bulaşan virüsleri eve veya çalışma ortamına taşımamak gerekir” dedi.
GRİBE KARŞI KORUYUCU SPREY
Dışarıdaki virüslerin yaşam alanlarına girmemesi için dezenfektasyon yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Buğra Buyrukçu, bunun için de bitkisel bir sprey hazırlanması önerdi:
"Lavanta suyuna lavanta yağı, citronella yağı ve palmarosa yağı katıyoruz. Bu karışımı bir sprey şişesine koyarak düzenli olarak yaşadığımız ortamda havaya sıkıyoruz."
Senim Tanay