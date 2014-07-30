Bilgehan CAN/POSTA



İki takım arasındaki rövanş maçı 6 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, maça hızlı başlayan taraftı. İlk tehlikeli atağında da golü buldu temsilcimiz. Soldan yapılan ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, 13. dakikada öne geçirdi takımını: 0-1. Sonrasında oyunu orta sahada kabul etti Beşiktaş. İlk 45 dakika bu skorla tamamlandı.



Kerim Frei'yi tutamadılar

Siyah-Beyazlıların Chelsea'dan transfer ettiği Senegalli yıldız Demba Ba, 59'da Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Son yarım saatte Feyenoord kalemizde etkili olmaya çalıştıysa da; kalecimiz Tolga kurtarışlarıyla Hollanda ekibine gol izni vermedi. 71'de Kerim Frei orta sahadan kendi kaptığı topla ceza sahasına kadar girdi. Kafasını kaldırıp topu Mustafa Pektemek'e aktarmak istedi; tam bu sırada yaptığı orta şut karışımı vuruşunda, Boulahrouz'un ayağına çarpan top Feyenoord ağlarıyla buluştu: 0-2.



Bilic forveti üçledi

89'da Cenk Tosun'u da oyuna süren Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, skoru korumaya çalışmayıp, forveti üçledi ve cesurca bir hareket sergiledi. 5 dakikalık uzatma devresinin dolmasına saniyeler kala, Motta'nın ceza sahasında yaptığı faul sonrasında, Feyenoord penaltı kazandı. Ceza atışını Te Vrede gole çevirdi ve karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

GOLLER: Mustafa Pektemek (Dk. 13), Kerim Frei (Dk. 71), Te Vrede (Dk. 94)

SARI KARTLAR: Serdar, Frei, Verhoek, Boetius, Motta

STAT: De Kuip

HAKEMLER: Luca Banti, Elenito Di Liberatore, Andrea Padovan









