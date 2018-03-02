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Kara tahta üzerinde bilgisayar dersi veren öğretmene müjde!

Geçen günlerde Batı Afrika ülkesi Gana'da sıra dışı bir olay yaşandı. Qwuro Kwadwo’nun öğrencileri geri kalmasın diye bilgisayar programını kara tahtaya çizerek anlatmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada olay olmuştu. Bu görüntüler için dev şirket devreye girdi

02 Mart 2018, Cuma 13:41
Kara tahta üzerinde bilgisayar dersi veren öğretmene müjde!
Batı Afrika ülkesi Gana'da Qwuro Kwadwo’nun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı, gelişmemiş ülkelerdeki eğitim şartlarının zorluğunu tekrardan bize gösterdi. Öğretmenin bu azmi sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve birçok ilgi toplamıştı. Bu görüntüler üzerine dev şirket araya girdi. 

Dev şirket paylaştığı tweette hem okula bilgisayar gönderileceğini hem de eğitim materyallerine ücretsiz erişim sağlayacaklarını duyurdu.

 

'DURUMUN ÜZÜCÜ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM' 

Gelen yorumlar ve yardım teklifleri üzerine Ganalı öğretmen şu sözleri söyledi: 

"Bir şekilde öğrencilerime neden bahsettiğimi anlatmak zorundayım. Resim çizerek onların kafasında en azından bilgisayar kullanmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir oluşturuyorum. Ancak durumun üzücü olduğunun farkındayım. Maalesef Gana’da bilgisayar olmayan ve bu soruna maruz kalan pek çok okul var. Hükümet yardımcı oluyor ve onlara inanıyorum. Teknoloji derslerini öğretmenler ve öğrenciler için daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Accra ve Kumasi gibi büyük kentlerde bu gerçekleşebilirken kırsal alanlara doğru ilerleme kaydedilmesi çok zor. Donanımlı altyapılara, öğretim ve öğrenim için yardım fonlarına ve eğitimi kendisine hedef olarak belirleyen bir hükümete ihtiyacımız var."




GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILARAK MİLYONLARCA KİŞİNİN TAKDİRİNİ TOPLAMIŞTI




















 


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