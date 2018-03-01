Kara tahtada bilgisayar öğreten öğretmene Microsoft'tan bilgisayar sözü

Nazlı Erdol

kentindeki bir okulda çekilen fotoğraflarda, öğretmenin kara tahtayaprogramının ekran görüntüsünü detaylı bir şekilde çizdiği görülüyor.adlı öğretmen, bilgisayar ekranında görülen imgeleri kara tahta üzerine yazdığı açıklamalarla anlatmaya çalışıyor.Sosyal medyadaismini kullanan öğretmen, fotoğraflarıhesabından "Gana okullarında bilgisayar iletişim teknolojisi dersi vermek çok eğlenceli" mesajıyla paylaştı.BBC Türkçe'nin aktardığına göre Akoto'nun mesajı ve fotoğraflar, binlercekullanıcıları tarafından paylaşılarak yayıldı.Şubat ayı ortasında yaptığı paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı öğretmeni görevine bağlılığından ötürü tebrik etti.adlı girişimci geçen Pazar günü'ya tweet attı ve "Eminim bu öğretmene uygun bir kaynak sağlarsınız" yazdı.Fotoğrafların yayılması üzerine Microsoft Salı günü sessizliğini bozdu ve Akoto'ya bilgisayar ve eğitim materyallerine erişim sözü verdi.'nın tweet'inde "Eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere öğretmenleri desteklemek, yaptığımız işin özünde yatıyor. Owura Kwadwo'ya ortaklarımız aracılığıyla bir bilgisayar göndereceğiz ve eğitim materyallerimize ücretsiz erişim vereceğiz" denildi.sitesinin haberine göre Akoto'nun öğretmenlik yaptığı okulda 2011'den bu yana bilgisayar bulunmuyor. Ancak öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için bilgi ve iletişim teknolojileri dersini geçmesi gerekiyor.Akoto "Facebook'tan fotoğraf paylaşmayı seviyorum. Bu fotoğraflarında bu kadar çok ilgi çekeceğini tahmin etmezdim" dedi.