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Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 subay teslim oldu

Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 muvazzaf subayın daha polise teslim olduğu öğrenildi.

10 Ocak 2018, Çarşamba 17:02
Kara ve Deniz Kuvvetlerinden 4 subay teslim oldu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 4 muvazzaf subayın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 yarbay polise teslim oldu. 

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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