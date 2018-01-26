Karaborsacılar yüzünden 55 liralık iç fıstık 122 liraya çıktı!

'İÇ FISTIĞIN KİLOSU 55-58 LİRADAN 122 LİRAYA ÇIKTI'

KARABORSACILAR YÜZÜNDEN HALK BAKLAVA YİYEMEYECEK

Senim Tanay

Baklava yapımında kullanılan iç fıstığın kilogram fiyatının 2016'da hasattan sonra 55-60 liradan kademeli olarak 115 liraya yükseltildiğini aktaran Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Mehmet Yıldırım, fıstığın 2 yılda bir mahsul vermesi nedeniyle geçen yıl da istenilen miktarda ürün olmadığını kaydetti.Mehmet Yıldırım, "Geçen yıl istenilen miktarda olmadı. Bunun nedeni fıstığın bir yıl olup bir yıl olmaması. Bunu fırsat bilen stokçular, üretim zamanı indirdikleri fiyatları tekrar yükselttiler. Bu konuyu sorduğumuzda 'Üreticiler para kazanmasın mı?' diyorlar. Şu an üretici kazanmıyor ki. Köylünün, çiftçinin elinde fıstık yok. Bütün fıstık stokçuların, karaborsacıların elinde. Üreticinin elindeki fıstık bittikten sonra fiyatları yükselttiler" ifadelerini kullandı.Mehmet Yıldırım stokçuların ellerindeki ürünleri piyasaya sürmeyerek iç fıstığın kilogram fiyatını 122 liraya kadar yükselttiğini belirterek şöyle devam etti:"Yani mahsul zamanı kilogramı 55-58 lira olan iç fıstık, şu anda 122 liraya kadar çıktı. Fıstığın fiyatının nasıl yükseltildiğine bakıldığında, mesela bir tüccarın elinde 500 ton veya bin ton fıstık var. Almış, depolamış. Fıstığın fiyatının borsa olarak belirlendiği birkaç satış yeri var. Diyelim k o anda fıstığın kilogramı 60 lira... Adam, fıstığın fiyatının belirlendiği yere ürünü koyuyor ve 'Ben bu ürünüme 65 lira istiyorum' diyor. Halbuki fıstığın fiyatı 60 lira... Fıstık orada beklerken 1-2 gün sonra bu kişi, adamını gönderiyor ve kilogramını 65 liradan aldırıyor. Bazen numaradan, pazarlıkla 64 liraya alınıyor. Ne oldu? Fıstığın kilogramı birden 4 lira yükseldi. Ellerinde fıstık bulunan stokçular, kendi adamlarını göndererek spekülasyon yapıyor ve bunu defalarca tekrarlayarak fiyatı en üst noktaya taşıyor."BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, şu anda stokçuların elinde 2016 yılından bile kalma fıstıklar bulunduğunu ifade ederek, "İç fıstığın kilogramının 150 liraya çıkacağı iddiasıyla hâlâ ürünü satmayan karaborsacılar var. Eğer müdahale edilmezse fıstık stokçuları yüzünden vatandaş baklava yiyemeyecek" diye konuştu.Fıstık fiyatlarındaki artış sonucu baklava fiyatlarının da yükseldiğini belirten Mehmet Yıldırım, "Daha da artarsa millet baklava alamayacak" dedi.