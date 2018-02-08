Karabük şehidine son veda

"VATAN SAĞ OLSUN"





"YAVRUMU BU ELLERİNLE Mİ GETİRDİN?"



VASİYETİ ÜZERİNE SAFRANBOLU'YA DEFNEDİLDİ

Oğuz Ekici

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın naaşı bu sabah saatlerinde Safranbolu'ya getirildi. İlçeye bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan anne ve babasının yaşadığı apartmanın önüne getirilen şehit askerin naaşı, helallik alınmasının ardından Karabük Kent Meydanı'na getirildi. Anne Ülker, baba İsmail, kız Kardeşi Beyza Pınar ve 3 aylık eşi komiser yardımcısı Hafize Nur taziye cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın (22) cenazesi, Zonguldak Havaalanı'ndan alınarak, doğup büyüdüğü Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit astsubay için burada helallik alındı. Şehit astsubayın annesi Ülker Akpınar, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra, "Vatan sağolsun" dedi.Anne Ülker Akpınar, elini öpen oğlunun silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan'a sarılarak, "Sen mi getirdin Ömerimi. Yavrum Allah sana ömür versin, annene babana, evliysen eşine, çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?" diyerek askerin ellerini tutup öpmeye çalıştı. Şehit annesi daha sonra Vali Kemal Çeber'e dönüp, "Ağlamayacağım. Bir kere daha koklayayım, gözünü seveyim" dedi.Alana sığmayan kalabalığın katıldığı cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Cenaze namazını Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş kıldırdı. İkindi namazını müteakib kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Karabük Valiliği önüne getirildi. On binlerin tekbirler eşliğinde uğurladığı şehidin naaşı defnedilmek üzere Safranbolu Şehitliği'ne götürüldü.Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Bartın Valisi Nusret Dirim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Mustafa Üngör, Milletvekilleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.Bu arada, şehidin memleketinin Afyonkarahisar olduğu, ancak vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Safranbolu'da toprağa verildiği öğrenildi.