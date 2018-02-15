Karabük'te organize suç operasyonu üyelerine 'gölge' operasyonu

Karabük'te, zorla senet imzalattırıp, haraç kestikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen 'Gölge' isimli operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin; liderlerine 'gölge', haraç kesecekleri yere 'mantolama', uyuşturucuya 'yeşil sabun', mermiye 'leblebi', silahlara 'harç makinesi' diyerek, aralarında şifreli konuştuğu belirlendi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

15 Şubat 2018, Perşembe 17:01
Karabük'te organize suç operasyonu üyelerine 'gölge' operasyonu
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte birçok kişinin mağduriyet yaşamasına neden olduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin, organize suç örgütü kurup, silah zoruyla tehdit ettikleri kişilere zorla senet imzalattığı ve haraç kestiği belirlendi. Örgüt üyelerinin, polise yakalanmamak için ise liderlerine 'gölge', haraç kesecekleri yere 'mantolama', uyuşturucuya 'yeşil sabun', mermiye 'leblebi', silahlara 'harç makinesi' gibi kelimeler kullanarak, aralarında şifreli konuştuğu belirlendi.

Karabük, İstanbul, Bursa, Rize, Yalova ve Van'da düzenlenen 'Gölge' isimli operasyonda örgüt lideri Salih K. ile birlikte F.G., E.B., N.Y., M.T., H.T., U.Y., S.K. ve M.M. gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 7 tabanca, ruhsatsız 2 otomatik tüfek, silahlara ait 99 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 'Silahla yaralama', 'maddi menfaat elde etmek', 'zorla çek- senet imzalatmak', 'baskı silahla tehdit', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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