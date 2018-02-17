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Karabük’te yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük’te ikaz işaretlerine rağmen demir yoluna giren bir yaşlı adam yürekleri ağza getirdi. Hemen harekete geçen TCDD personeli, dedeyi son anda kurtardı.

17 Şubat 2018, Cumartesi 16:32
Karabük’te yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Karabük’ün Balıkpazarı hemzemin geçidinde çekilen görüntülerde, yaşlı bir adam, ikaz işaretlerine rağmen raylara giriyor. Bu sırada hızla yaklaşan trenin makinisti, yaşlı adamı fark ediyor. Makinist, raylarda ilerleyen yaşlı adamı uyarmak için uzun uzun sirene basıyor. Uyarıya yaşlı adam, tepkisi de ilginç oluyor. Yaşlı adam, siren çalınmasına kızarak, el kol hareketleriyle tepki gösteriyor.



TCDD personeli hemen harekete geçiyor ve yaşlı adamı raylardan alarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor.


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