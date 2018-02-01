Karabükspor’dan Fikret Orman’a tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı’nın 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantı vakıf üyesi Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla vakfın Maslak’taki merkezinde gerçekleştirildi.
Olağanüstü genel kurul toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı seçildi.
'FİKRET ORMAN'I TEBRİK EDERİZ'
Karabükspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa seçilen Fikret Orman’ı tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz” denildi.
Haber Merkezi