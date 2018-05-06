Karabükspor'dan transfer yasağı açıklaması!

Can Hakman

’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:"Son zamanlarda sosyal medya ve basın organlarında çıkan kulübümüzle ilgili '' tarzında çıkan haberler asparagas olup gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen asılsızdır. Kulübümüzetarafından herhangi bir transfer yasağı gelmemiştir. Lakin önümüzde böyle bir sürecin yaşanabilme durumu da vardır. Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri böyle bir durumun olmaması için elinden gelen gayreti göstermektedir."