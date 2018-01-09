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Karabükspor, Ergin Keleş ile resmi sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor, dün prensipte anlaşamaya vardığı Ergin Keleş ile resmi sözleşme imzaladı. 

Karabükspor, Ergin Keleş ile resmi sözleşme imzaladı
Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, dün prensipte anlaştıkları Demir Grup Sivasspor’dan 31 yaşındaki forvet Ergin Keleş ile 1.5 yıllığına resmi sözleşme imzalayarak tecrübeli futbolcuyu resmen kadrosuna kattı.

Başkan Ünsal, ayrıca yine Demir Grup Sivasspor’dan sağ kanatta oyuncusu 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Leandrinho ile de 1.5 yıllık ön sözleşme yaptıklarını, fesih işleminin ardından resmi sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Ünsal, transfer çalışmalarının devam ettiğini, görüştükleri ve denedikleri birkaç oyuncunun daha olduğunu belirterek, “ Hedefimiz ligin ikinci yarısında mücadeleci ve savaşan bir ekiple yola devam edeceğiz. Ekonomik ve mali açıdan takımı sıkıntıya sokmadan elimizdeki imkanlar ölçüsünde kadromuzu güçlendirerek ligde kalma adına mücadele vereceğiz. Takıma kattığımız ve katmayı planladığımız oyuncuların bizlere fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ligin ikinci yarısında onurumuzla sahaya çıkıp sezon sonuna kadar var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bizim tek isteğimiz özellikle iç saha maçlarında taraftarımızın itici güç olarak takımlarını destekleyerek tribünlerde yerini almasını arzuluyoruz” dedi.


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