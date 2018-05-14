Karabükspor'un ilk 11'i:

Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao, Soldado

20.RANDEVU

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14’ünü Fenerbahçe, 4’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

KARABÜK'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük’te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük’te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.