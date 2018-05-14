Karabükspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de sezonun son deplasman maçına Kardemir Karabükspor karşısında çıkacak. Bir maçı fazla olan lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde, 66 puanlı Fenerbahçe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibini yenerek, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak istiyor
Karabükspor'un ilk 11'i:
Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao, Soldado
20.RANDEVU
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14’ünü Fenerbahçe, 4’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
KARABÜK'TEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük’te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük’te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.