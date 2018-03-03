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Karabükspor - Galatasaray canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 24. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşıyor

03 Mart 2018, Cumartesi 19:41
Karabükspor - Galatasaray canlı anlatım
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40.DK: GOL! Galatasaray Rodriguez'le farkı 6'ya çıkarıyor.

33.DK: GOL! Galatasaray Gomis'le farkı 5'e çıkardı. Gomis 4. golünü kaydetti.  Orta alandan Feghouli'nin dokunuşuyla bir anda savunma arkasına sarkan Gomis, hızla içeriye kat etti ve karşı karşıya pozisyonda kalecinin sağından topu ağlara yolladı

31.DK: Galatasaray yine çok etkili geldi. Sağ taç çizgisi önündeki Gomis'in uzun pasında Rodrigues ters kanatta topu kontrol etti ve ceza alanından vuruşunu yaptı, top direğin hemen üzerinden auta gitti.

25.DK: GOL! Galatasaray Gomis'le farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın savunma arkasına havalandırdığı topta Feghouli pasını bekletmeden çıkardı. Kale önünde boş kalan Gomis rahat bir vuruşla topu ağlara yolladı.

18.DK: GOL! Nagatomo bir kez daha sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Feghouli'yi geçen topu altı pas önünde Gomis kontrol etti ve boş durumda yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı

16.DK: GOL! Galatasaray, Karabüksporlu futbolcunun kendi kalesine gol atmasıyla farkı 2'ye çıkarıyor.

5.DK: GOL! Galatasaray Gomis'le 1 - 0 öne geçiyor. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Rodrigues ortaladı, arka direkteki Feghouli'nin kafayla indirdiği topu kale önündeki Gomis tamamladı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Galatasaray'ın ilk 11'i: 

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Karabükspor'un ilk 11'i: 

Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho


20. KARŞILAŞMA


Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11’ini sarı-kırmızılılar, 3’ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray’ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.
 


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