Karabük'te otomobil apartman bahçesine devrildi
Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobilde hasar meydana geldi
Beşbinevler Mahallesi Şahintepesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EB 5651 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 3 metreden Emişyekin Apartmanı'nın bahçesine devrildi.
Büyük bir gürültü sesini duyarak bahçeye çıkan bina sakinleri, devrilmiş aracı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hasar gören otomobilde kimseyi bulamadı.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AA