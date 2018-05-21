Karabük’ten Ankara istikametine seyreden TIR sürücüsü, aracın sileceğine dolanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı fark etti.

Bir süre yoluna devam eden sürücü, daha sonra Hamzalar mevkisinde gördüğü trafik polislerini durdurarak yardım istedi. Ekipler, TIR'ın sileceğine dolanan yılanı alarak yol kenarına bıraktı. Polisin yılanı silecekten alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.